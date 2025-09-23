SPK'den 5 Kişiye 6 Ay Geçici İşlem Yasağı — DAP Gayrimenkul (DAPGM)

SPK, DAPGM pay piyasasında makul şüphe üzerine 5 kişiye 24 Eylül'den itibaren 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:40
SPK'den 5 Kişiye 6 Ay Geçici İşlem Yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ (DAPGM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 5 kişiye geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Gerekçe

SPK bültenine göre, Kurul, DAPGM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle söz konusu kararı aldı.

Uygulama ve Amaç

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, bu kişilere 24 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar, ilgili işlemlere ilişkin soruşturma ve piyasa bütünlüğünün korunmasına yönelik tedbirler kapsamında alındı.

