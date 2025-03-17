SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni Gerçekleşti

SPK Finans Lisesi İçin Protokol İmzalandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da düzenlenen SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gönül, İstanbul Finans Merkezine yakınlığı ve stratejik konumu sayesinde öğrencilerin sermaye piyasalarının dinamiklerini yakından öğrenme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Yurt Dışı Eğitim İmkanları

Gönül, imzalanacak protokol ile İstanbul'a önemli bir eğitim projesi kazandıracaklarını vurguladı. Uluslararası entegrasyonun sağlanacağı bu okulda, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve staj imkanına da sahip olacağını belirtti.

Finansal Okuryazarlık Çalışmaları

SPK Başkanı, son bir yılda finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için yaptıkları çalışmalara da değindi. Gönül, “Finansal okuryazarlığın önemli yapı taşlarından birisi olacaktır. Ümraniye’de inşa edilecek Türkiye’nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisemiz bunun bir örneğidir.” dedi.

Kaliteli Eğitim ve Altyapı

Gönül, liselerin fiziksel altyapısı, ders içerikleri ve atölyeleri ile öğrencilerin üst düzey eğitim almasını sağlayacaklarını belirterek, “Lisemizin öğrencileri, piyasaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli kendileri yetiştirmiş olacaklar.” diye konuştu.

Teşekkür ve İltifat

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Gönül, “Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

SPK Finans Lisesi Protokolü İmza Töreni Osmangazi Millet Bahçesi Adile Sultan Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül (ortada) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sol 2) Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım (solda) Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik (sağ 2) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (sağda) katıldı.

SPK Finans Lisesi Protokolü İmza Töreni Osmangazi Millet Bahçesi Adile Sultan Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül (ortada) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sol 2) Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım (solda) Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik (sağ 2) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (sağda) katıldı.