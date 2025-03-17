SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni Gerçekleşti

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da SPK Finans Lisesi için protokol imzalarını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 21:51
SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni Gerçekleşti

SPK Finans Lisesi İçin Protokol İmzalandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da düzenlenen SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gönül, İstanbul Finans Merkezine yakınlığı ve stratejik konumu sayesinde öğrencilerin sermaye piyasalarının dinamiklerini yakından öğrenme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Yurt Dışı Eğitim İmkanları

Gönül, imzalanacak protokol ile İstanbul'a önemli bir eğitim projesi kazandıracaklarını vurguladı. Uluslararası entegrasyonun sağlanacağı bu okulda, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve staj imkanına da sahip olacağını belirtti.

Finansal Okuryazarlık Çalışmaları

SPK Başkanı, son bir yılda finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için yaptıkları çalışmalara da değindi. Gönül, “Finansal okuryazarlığın önemli yapı taşlarından birisi olacaktır. Ümraniye’de inşa edilecek Türkiye’nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisemiz bunun bir örneğidir.” dedi.

Kaliteli Eğitim ve Altyapı

Gönül, liselerin fiziksel altyapısı, ders içerikleri ve atölyeleri ile öğrencilerin üst düzey eğitim almasını sağlayacaklarını belirterek, “Lisemizin öğrencileri, piyasaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli kendileri yetiştirmiş olacaklar.” diye konuştu.

Teşekkür ve İltifat

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Gönül, “Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

SPK Finans Lisesi Protokolü İmza Töreni Osmangazi Millet Bahçesi Adile Sultan Sosyal Tesisleri'nde...

SPK Finans Lisesi Protokolü İmza Töreni Osmangazi Millet Bahçesi Adile Sultan Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül (ortada) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sol 2) Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım (solda) Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik (sağ 2) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (sağda) katıldı.

SPK Finans Lisesi Protokolü İmza Töreni Osmangazi Millet Bahçesi Adile Sultan Sosyal Tesisleri'nde...

SPK Finans Lisesi Protokolü İmza Töreni Osmangazi Millet Bahçesi Adile Sultan Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül (ortada) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sol 2) Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım (solda) Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik (sağ 2) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazprom 2024'te 1 Trilyon Ruble Zarar Açıkladı
2
Putin'den ABD'li Fona Rus Menkul Kıymetleri Alım Yetkisi
3
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığı İçin Yeni Dönem Başladı
4
SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni Gerçekleşti
5
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı
6
Hazine Bakanları Şimşek ve Bessent'ten Ekonomik İşbirliği Görüşmesi
7
MÜSİAD Boston'da İlk İftar Programı Gerçekleştirildi

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam