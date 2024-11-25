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SPK ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Finansal Okuryazarlık İşbirliği

SPK, Jandarma Genel Komutanlığı ile finansal okuryazarlık eğitimi için protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:07
SPK ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Finansal Okuryazarlık İşbirliği

Finansal Okuryazarlık İçin İşbirliği Protokolü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı ile önemli bir işbirliğine imza atarak, finansal okuryazarlık alanında eğitim verecek.

SPK, Jandarma Genel Komutanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan görevli personele finansal okuryazarlık eğitimi düzenleyecek. Bu girişim, toplumda finansal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amaçlarını taşıyor.

Eğitim Programının Detayları

İmzalanan protokol uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı personelden belirlenen hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri, seminerleri ve eğitici eğitimler gerçekleştirilecek.

Bu işbirliği, güçlendirilmiş bir toplumsal farkındalık ve bilgi düzeyi yaratmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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