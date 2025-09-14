Spot doğal gaz fiyatı 14 bin 332 lira

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 332 lira, işlem hacmi 11 milyon 680 bin 636 lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:10
Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 14 bin 332 lira

EPİAŞ verileriyle piyasa özeti

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 332 lira olarak belirlendi.

Dün spot piyasada işlem hacmi 11 milyon 680 bin 636 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün açıklanan 14 milyon 380 bin 123 lira seviyesinden düşük kaldı.

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 816 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 48 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 615 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 122 milyon 7 bin 588 metreküp olurken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 121 milyon 484 bin 544 metreküp olarak kayıtlara geçti.

