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Spot Doğal Gaz Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Spot doğal gaz fiyatları, bin metreküp için 12.900,57 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi 18,2 milyon TL'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:14
Spot Doğal Gaz Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Düştü

Dün, spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12.900 lira 57 kuruş olarak belirlendi. Bu bilgi, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine dayanmaktadır.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi, 18 milyon 215 bin 610 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 17 milyon 733 bin 750 lira düzeyindeydi.

Dün, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 412 bin metreküp seviyesine ulaştı.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.545 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 12.255 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

İthalat ve İhtiyaç

Türkiye'ye dün toplam 292 milyon 181 bin 933 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 291 milyon 672 bin 429 metreküp olarak kaydedildi.

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