Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Düşerken İşlem Hacmi Azaldı

Spot Doğal Gaz Fiyatlarında Düşüş

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 318 lira 17 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bu fiyat, bir önceki günün fiyatları ile kıyaslandığında dikkat çekici bir durum sergiliyor.

İşlem Hacminde Belirgin Azalma

Dün, spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 604 bin 815 metreküp olarak kaydedildi. Bu rakamın bir önceki gün, 12 milyon 610 bin 609 metreküp olduğu göz önüne alındığında, önemli bir düşüş yaşandığı görülüyor.

İlgili Fiyatlar ve Gaz Ticaret Miktarı

Spot doğal gazda gaz ticaret miktarı ise 374 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 934 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 792 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Gaz Girişi ve Arz Durumu

Türkiye’ye dün 238 milyon 960 bin 379 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 19 bin 239 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, natural gaz piyasasında arz ve talep dengesinin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor.