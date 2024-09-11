Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Değişiyor

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 143 lira 18 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, işlemler arasında dikkat çeken bir artış gözlemlendi.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 886 bin 510 lira olarak kaydedildi. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 92 bin 649 lira düzeyindeydi. Gaz ticaret miktarı ise 735 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 750 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 536 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'nin Gaz Girişi ve Arz Durumu

Türkiye'ye dün toplam 131 milyon 482 bin 492 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Buna karşın, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 132 milyon 637 bin 471 metreküp olarak kaydedildi.