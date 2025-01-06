Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düştü

Spot Doğal Gaz Piyasasında Yeni Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 468 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, toplam işlem hacmi ise 4 milyon 330 bin 500 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 681 bin 124 lira düzeyindeydi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, gaz ticaret miktarı 348 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 91 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 844 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye Doğal Gaz Girişi

Dün Türkiye'ye 246 milyon 793 bin 45 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 246 milyon 849 bin 399 metreküp olarak kayıtlara geçti.