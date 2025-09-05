Spot Doğal Gaz Referans Fiyatı 14 bin 474 lira

Spot Doğal Gazta Referans Fiyat 14 bin 474 lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 474 lira olarak belirlendi. Veriler, piyasadaki hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

Piyasa verileri ve işlem hacmi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 636 bin 548 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu tutar 10 milyon 982 bin 967 lira olarak açıklanmıştı.

Dünkü gaz ticaret miktarı 666 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme gazı fiyatları ve arz

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 197 lira 70 kuruş, satış fiyatı 13 bin 750 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 141 milyon 100 bin 441 metreküp olurken, piyasaya arz edilen miktar 141 milyon 66 bin 466 metreküp olarak kayıtlara geçti.