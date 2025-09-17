Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 314 lira 62 kuruş

Spot doğal gazda 1000 m³ referans fiyat 14 bin 314 lira 62 kuruş oldu. İşlem hacmi 6 milyon 469 bin 120 lira, ticaret 455 bin m³.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:24
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 314 lira 62 kuruş

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 314 lira 62 kuruş

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 314 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 469 bin 120 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 245 bin 955 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı ise 455 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Dengeleme ve Arz Giriş Verileri

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 30 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 598 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 216 bin 1 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 452 bin 403 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarına: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 748 lira
2
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 314 lira 62 kuruş
3
Kacır: TEKNOFEST İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesiyle Güçlenen Türkiye
4
Mehmet Şimşek: Cari Açığı Endişe Kaynağı Olmaktan Çıkardık
5
Avro Bölgesi Enflasyonu Ağustosta Yüzde 2
6
Türkiye ve Birleşik Krallık Firmaları Üçüncü Ülkelerde Ortak Altyapı Projelerine Odaklandı
7
BIST 100 Gün Ortasında Geriledi — Dolar 41,2900, Avro 48,9540

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa