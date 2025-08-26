Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 316 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileriyle piyasa özeti

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 316 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 49 bin 756 lira oldu; önceki gün bu tutar 8 milyon 879 bin 599 lira olarak açıklanmıştı.

Gün içindeki gaz ticaret miktarı 353 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 31 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 600 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 151 milyon 424 bin 588 metreküp olurken, piyasaya arz edilen miktar 151 milyon 299 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.