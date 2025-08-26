DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,34%
ALTIN
4.456,63 -0,5%
BITCOIN
4.506.377,1 -0,16%

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 316 lira

Spot piyasada 1000 m³ doğal gazın referans fiyatı 14 bin 316 lira; işlem hacmi 5 milyon 49 bin 756 lira, gaz ticaret miktarı 353 bin m³.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:05
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 316 lira

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 316 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileriyle piyasa özeti

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 316 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 49 bin 756 lira oldu; önceki gün bu tutar 8 milyon 879 bin 599 lira olarak açıklanmıştı.

Gün içindeki gaz ticaret miktarı 353 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 31 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 600 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 151 milyon 424 bin 588 metreküp olurken, piyasaya arz edilen miktar 151 milyon 299 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Güncel Liste)
2
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel USD, EUR, GBP Kurları
3
Rusya, Boeing ile VSMPO-AVISMA titanyum ortaklığının yeniden başlamasını umuyor
4
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 316 lira
5
Spot elektrik fiyatları: Yarın en yüksek 3 bin 400, en düşük 1057 lira
6
Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 959 Yolcu Geldi
7
İstanbul'da Marketlerde Fiyat Denetimi: 12 bin 178 İşletmede 45 bin 615 Ürün

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor