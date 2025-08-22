DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,66 0,1%
ALTIN
4.389,3 0,09%
BITCOIN
4.597.756,76 0,59%

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 379 lira — İşlem Hacmi 7 milyon 870 bin 154 lira

Spot doğal gazın referans fiyatı dün 14 bin 379 lira; işlem hacmi 7 milyon 870 bin 154 lira, piyasa arzı 144 milyon 364 bin 192 metreküp olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:25
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 379 lira — İşlem Hacmi 7 milyon 870 bin 154 lira

Spot doğal gazda referans fiyat 14 bin 379 lira olarak belirlendi

EPİAŞ verileriyle piyasa detayları

Enerji piyasasında dün işlem gören doğal gaza ilişkin veriler, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileriyle açıklandı. Spot piyasada 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 379 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 7 milyon 870 bin 154 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün açıklanan 8 milyon 8 bin 950 lira seviyesinin altında gerçekleşti.

Piyasa kayıtlarına göre, spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 379 lira olurken, gaz ticaret miktarı 548 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da açıklandı: alış fiyatı 15 bin 97 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 660 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz giriş miktarı 143 milyon 827 bin 877 metreküp olurken, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı 144 milyon 364 bin 192 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan İbrahim Yumaklı Çorum'da: Valilikten DSİ şantiyelerine yoğun ziyaret
2
Faturasını böyle ödeyene 500 TL para iadesi var! Tek şart açıklandı
3
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor
4
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'ın Ulaşım Altyapısındaki Dönüşümü Açıkladı
5
10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
Yörsan, Yeni Yatırımlarla 6 Ülkeye İhracata Başladı
7
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon 27 Bin 73 Megavatsaat Üretim

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası