Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 379 lira — İşlem Hacmi 7 milyon 870 bin 154 lira

Spot doğal gazda referans fiyat 14 bin 379 lira olarak belirlendi

EPİAŞ verileriyle piyasa detayları

Enerji piyasasında dün işlem gören doğal gaza ilişkin veriler, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileriyle açıklandı. Spot piyasada 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 379 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 7 milyon 870 bin 154 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün açıklanan 8 milyon 8 bin 950 lira seviyesinin altında gerçekleşti.

Piyasa kayıtlarına göre, spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 379 lira olurken, gaz ticaret miktarı 548 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da açıklandı: alış fiyatı 15 bin 97 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 660 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz giriş miktarı 143 milyon 827 bin 877 metreküp olurken, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı 144 milyon 364 bin 192 metreküp olarak kayıtlara geçti.