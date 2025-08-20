Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 408 lira 62 kuruş

Piyasa verileri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 408 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot piyasada işlem hacmi 7 milyon 793 bin 798 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 846 bin 427 lira olarak açıklanmıştı.

Aynı dönemde gaz ticaret miktarı 541 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme ve arz

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 129 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 688 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 26 bin 584 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 47 bin 631 metreküp olarak kayıtlara geçti.