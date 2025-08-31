DOLAR
Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: En Yüksek 3 bin 400 TL, En Düşük 2 bin 440,99 TL

Spot piyasada yarın megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 440 lira 99 kuruş; işlem hacmi yüzde 48,3 arttı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:19
Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 440 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 48,3 artarak 2 milyar 253 milyon 328 bin 23 lira seviyesine ulaştı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira, en düşük ise 07.00'de 2 bin 440 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 113 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 130 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bugün kayıtlara geçen değerlerde ise bir megavatsaat elektriğin en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 329 lira olduğu görüldü.

