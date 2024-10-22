Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Önümüzdeki gün için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1417 lira 15 kuruş olarak belirlenmiştir.

Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, bugünkü işlem hacmi, geçen güne göre %5,3 artış göstererek 1 milyar 578 milyon 893 bin 804 lira olmuştur.

Fiyat Dağılımı

Gün öncesi piyasasında, elektrik fiyatları belirli saatlerde değişkenlik göstermektedir. Yarına ait en yüksek fiyat, 17.00-20.00 saatleri arasında 3 bin lira olarak kaydedilirken, en düşük fiyat 12.00'de 1417 lira 15 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 441 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 449 lira 83 kuruş olarak hesaplanmıştır.

Güncel Piyasa Durumu

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 1419 lira 20 kuruş olarak belirlenmiştir.