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Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın En Yüksek 3 Bin Lira!

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:19
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın En Yüksek 3 Bin Lira!

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

İşlem Hacmi ve Ortalamalar

Bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dünkü verilerle kıyaslandığında %6,92 azalarak 1 milyar 742 milyon 699 bin 480 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00 ve 19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 12.00 ve 13.00 saatlerinde 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 674 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 668 lira 35 kuruş olarak kaydedildi.

Fiyatların Seyri

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1799 lira 98 kuruş değerlerinde işlem gördü.

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