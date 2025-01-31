Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın En Yüksek 3 Bin Lira!

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
İşlem Hacmi ve Ortalamalar
Bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dünkü verilerle kıyaslandığında %6,92 azalarak 1 milyar 742 milyon 699 bin 480 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00 ve 19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 12.00 ve 13.00 saatlerinde 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 674 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 668 lira 35 kuruş olarak kaydedildi.
Fiyatların Seyri
Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1799 lira 98 kuruş değerlerinde işlem gördü.