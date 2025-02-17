Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin Belirlenen En Yüksek ve En Düşük Rakamlar

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2.989 lira 16 kuruş, en düşük 1.981 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Arttı!

Bugün, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 12,6 artarak 1 milyar 970 milyon 569 bin 398 lira oldu.

Fiyatların Saati ve Ortalama Değerleri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2.989 lira 16 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat ise saat 04.00'te 1.981 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.641 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.688 lira 52 kuruş oldu.

Güncel Spot Piyasa Verileri

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 3.000 lira, en düşük ise 1.874 lira 99 kuruş karşılığında işlem gördü.