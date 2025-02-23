Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 1000 Metreküp 13.216,61 Lira

Doğal Gaz Fiyatlarında Güncel Veriler

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 216 lira 61 kuruş olarak belirlendi. Bu verilere göre, Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda, günlük işlem hacmi 4 milyon 216 bin 100 lira olarak kaydedildi.

Piyasa Analizleri

Önceki gün ise işlem hacmi 5 milyon 535 bin 600 lira olarak gerçekleşmişti. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar belirlenirken, 319 bin metreküp doğal gaz ticaret miktarına ulaşılmıştır.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 850 lira, satış fiyatı 12 bin 555 lira 78 kuruş olarak açıklanmıştır.

Gaz Giriş Rakamları

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere dün 284 milyon 110 bin 498 metreküp doğal gaz girişi sağlanmış, bu bağlamda piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 285 milyon 150 bin 85 metreküp olarak kaydedilmiştir.