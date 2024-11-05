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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Doğal gaz fiyatları ve işlem hacimlerindeki gelişmeler, piyasa katılımcılarını etkiliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:38
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 418 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Değişiklik Göstermekte

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nın verilerine göre, dünkü işlem hacmi 6 milyon 333 bin 161 lira olarak kaydedilirken, önceki günde bu rakam 11 milyon 973 bin 540 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa Katılımcılarına Özel Fiyatlar

Spot piyasada, 510 bin metreküp gaz ticaret hacmi ile birlikte dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 38 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 797 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye Doğal Gaz Girişi

Türkiye'nin doğal gaz girişi ise 172 milyon 271 bin 390 metreküp olarak sağlandı ve piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 172 milyon 876 bin 187 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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