Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: Referans Fiyat 12.924 TL

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Dün, spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12.924 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasadaki toplam işlem hacmi 17 milyon 8 bin 250 lira oldu ve bir önceki gün bu rakam 11 milyon 610 bin 305 lira olarak kaydedilmişti.

İşlem Miktarları ve Dengeleme Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasındaki işlemler sırasında ticaret miktarı 1 milyon 316 bin metreküp olarak gerçekleşti. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.570 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 12.277 lira 99 kuruş olarak açıklandı.

Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün itibarıyla 301 milyon 164 bin 490 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 301 milyon 525 bin 204 metreküp olarak kayıtlara geçti.