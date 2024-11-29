Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 454 lira 47 kuruş olarak kaydedildi. Bu fiyat, piyasa katılımcıları için önemli bir belirleyici oldu.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 549 bin 871 lira olarak gerçekleşti. Önceki gün ise işlem hacmi 24 milyon 160 bin 765 lira olarak açıklanmıştı.

Dün kaydedilen gaz ticaret miktarı 1 milyon 88 bin metreküp olarak belirlendi.

Piyasa Fiyatlandırmaları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 77 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 831 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 272 milyon 606 bin 974 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı dönemde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 272 milyon 965 bin 83 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.