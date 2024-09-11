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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı 3000 lira ile 1856 lira arasında değişiyor. İşlem hacmi de yükseliyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:24
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3000 lira ile 1856 lira 98 kuruş arasında belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, elektrik piyasasındaki işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 2,4 artış göstererek 1 milyar 735 milyon 125 bin 506 lira seviyesine ulaştı.

Tahmin Edilen Fiyat Aralıkları

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatları, 17.00-20.00 saatlerinde en yüksek 3000 lira, 12.00'de ise en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Aritmetik ortalama fiyat 2520 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2538 lira 74 kuruş oldu.

Güncel Durum

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı, 3000 lira ile 1856 lira 97 kuruş arasında değişim göstermektedir. Bu dalgalanmalar, piyasa fiyatlarının sürekli olarak izlenmesini gerekli kılmaktadır.

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