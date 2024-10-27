Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1371 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi yaklaşık yüzde 32 artarak 1 milyar 505 milyon 372 bin 983 lira seviyesine ulaştı.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğiniz fiyatı, yarın için en yüksek saat 07.00, 08.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise saat 12.00'de 1372 lira 19 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 613 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 616 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Güncel Fiyatlar

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı belirlenen değerler arasında en yüksek 3 bin lira ve en düşük 437 lira olarak kaydedildi.