Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş

Spot piyasada megavatsaat başına elektrik yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 748 lira 1 kuruş; işlem hacmi yüzde 25,7 azaldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:09
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 748 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa hacmi ve ortalamalar

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,7 azalarak 1 milyar 629 milyon 217 bin 138 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 524 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 531 lira 18 kuruş oldu.

Saatlik fiyatlar ve kayıtlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük saat 15.00'te 748 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün ise en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 1899 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

