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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Güncel Veriler

Yarın için elektrik fiyatları 3 bin liradan 999 lira 99 kuruşa kadar değişiyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:14
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Güncel Veriler

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre,

İşlem Hacmi ve Fiyat Detayları

Bugün, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %2,5 azalışla 1 milyar 422 milyon 562 bin 79 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada belirlenen fiyatlar arasında, yarın için en yüksek fiyat saat 08.00 ve 17.00'de 3 bin lira olarak kaydedilirken, en düşük fiyat ise saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Bugünkü veriler doğrultusunda, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 372 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 382 lira 44 kuruş olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü fiyatlar açısından değerlendirildiğinde, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1425 lira olarak belirlenmiştir.

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