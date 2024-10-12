Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Tavan Yaptı

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için 3 bin lira ile en yüksek, 300 lira 1 kuruş ile en düşük değer olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından sağlanan verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün bir önceki güne göre yaklaşık %18,8 oranında azalarak 1 milyar 179 milyon 157 bin 518 lira olarak gerçekleşti.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 12.00'de 300 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 296 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 311 lira 64 kuruş oldu.

Günün Fiyat Durumu

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi.