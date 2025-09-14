Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş

Spot piyasada yarın bir megavatsaat elektriğin en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1443 lira 59 kuruş; işlem hacmi 2 milyar 20 milyon 952 bin 862 lira.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:18
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın Açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1443 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,2 artarak 2 milyar 20 milyon 952 bin 862 lira olarak gerçekleşti.

Gün Öncesi Piyasa Detayları

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00'da 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1443 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 984 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 5 lira 74 kuruş oldu.

Bugünkü Kayıtlar

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 35 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

