Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarına Yüksek ve Düşük Belirlemeler

Spot elektrikte megavatsaat fiyatları, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1599 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:29
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarına Yüksek ve Düşük Belirlemeler

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Önümüzdeki gün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1599 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugünkü işlem hacmi dünden %41,47 artarak 1 milyar 530 milyon 686 bin 6 lira olarak kaydedildi.

Fiyatların Gün İçindeki Değişimi

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00'de 3 bin lira, en düşük 12.00'de ise 1599 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 420 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 438 lira 81 kuruş oldu.

Günlük Fiyat Aralığı

Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 10 lira olarak kayıtlara geçti.

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