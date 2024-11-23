Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yeni Rekorlar ve Değişimler

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için oldukça dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 2.896 lira 96 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi gün içinde bir önceki güne göre yaklaşık %21,3 azalarak 1 milyar 23 milyon 631 bin 989 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2.896 lira 96 kuruş, en düşük ise saat 11.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Bu çerçevede, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1.829 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1.861 lira 54 kuruş oldu.

Mevcut Fiyat Durumu

Spot piyasada ise, bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3.000 lira, en düşük 1.404 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.