Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 645 lira 69 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün itibarıyla spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dünküne göre yaklaşık yüzde 10,4 artış göstererek 1 milyar 493 milyon 269 bin 648 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı, 08.00-10.00 saatleri arasında 3 bin lira olarak kaydedildi. En düşük fiyat ise 23.00 saatinde 645 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca, gün öncesi piyasadaki bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 378 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 408 lira 67 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yine en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.