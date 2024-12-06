Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarına Dikkat: Yarının Fiyatları Belli Oldu

Yarın İçin Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük ise 1.799 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %8,60 azalarak 1 milyar 455 milyon 237 bin 813 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasada Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00'de 2 bin 950 lira ve en düşük saat 12.00'de 1.799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 467 lira 26 kuruş ve ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 493 lira 66 kuruş oldu.

Bugünkü Spot Piyasa Fiyatları

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 1 kuruş olarak belirlendi.