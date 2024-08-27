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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları 3 bin lira ile 1999 lira 98 kuruş arasında değişiyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:28
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatları, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatlar

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugüne göre yaklaşık %0,89 azalarak 1 milyar 851 milyon 728 bin 647 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 647 lira 61 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü işlem verilerine göre spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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