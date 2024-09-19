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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Yarın için elektrik fiyatları 2.899,99 TL, işlem hacmi ise 1,6 milyar TL'nin üzerinde.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:22
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Gelecek gün için elektrik fiyatları, spot piyasada bir megavatsaat için en yüksek 2.899,99 lira, en düşük ise 1.750,01 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine dayanmaktadır.

İşlem Hacmi ve Ortalama Fiyatlar

Bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %2,7 oranında artarak 1 milyar 606 milyon 919 bin 253 lira seviyesine ulaştı. Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.368,56 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.376,25 lira olarak hesaplandı.

Fiyat Dalgalanmaları

Gün içerisinde, en yüksek fiyatın saat 08.00'de belirlenen 2.899,99 lira olması, en düşük fiyatın ise saat 12.00'de 1.750,01 lira olarak tespit edilmesi dikkat çekti. Bugün için spot piyasalarda, en yüksek fiyat ise 2.944,33 lira ile en düşük 1.799,98 lira arasında dalgalandı.

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