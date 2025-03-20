Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yarının Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1594 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, düne göre %8,4 artarak 1 milyar 655 milyon 823 bin 124 lira 39 kuruş oldu.

Gün Öncesi Piyasa Fiyatları

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı belirli saatlerde farklılık gösterdi. 18.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde fiyat 3 bin lira olarak tespit edilirken, en düşük saat ise 13.00'te 1594 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 540 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 553 lira 43 kuruş oldu.

Öte yandan, bugünkü veriler ışığında spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük ise 1619 lira olarak kayıtlara geçti.