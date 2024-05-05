SSK, Bağkur, 4C'liye 6000 TL zam onayı çıktı! Bakanlık imzaları attı

Emeklilerin yüzünü güldürecek haber! Emekli maaşlarına 6 bin TL zam onaylandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKAN ZAMLARI AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapılan çalışmalarla birlikte 4C emeklisi vatandaşların maaşlarına 6 bin TL zam yapılacağını açıkladı. Nisan ayında meclise sunulan 3 bin 600 ek göstergelerin de yakın zamanda yürürlüğe girmesi ve maaşlara eklenmesi bekleniyor.





Maaşlara yapılacak 6 bin TL zam ve ikramiyelerin 20 bin TL'ye kadar yükseltilmesi ile ilgili gelişmelerin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 3 bin 600 ek gösterge ise kamu personellerinin maaşlarını ve emeklilik haklarını düzenleyen bir durum. Öğretmen, polis memuru, hemşire gibi kamu personelleri 3 bin 600 ek göstergelerden faydalanabilecek ve maaşlarında epey büyük bir oranda iyileştirme olacak. 3 bin 600 ek gösterge yasasının yakın zamanda meclis onayından geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.