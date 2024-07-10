SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine yeni maaş hesabı! Hesaplara yatmadan değiştirildi

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri için maaş hesaplama tablosu büyük bir değişikliğe uğradı. Temmuz ayı itibarıyla yapılan güncellemelerle birlikte emekli maaşlarına önemli oranlarda zam yapıldı. Kök aylıklarında yüzde 24.73 artış uygulanan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, örneğin 15 bin lira kök aylığı olan bir emekli, yeni düzenlemeyle birlikte 18 bin 709 lira 50 kuruş alacak.

Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 19.31 olarak belirlendi. Bu artışlarla birlikte emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 8 bin 513 lira olarak güncellenen ek ödeme sınırı da dikkat çekiyor. Bu sınıra göre, emeklilerin kök aylıklarına bağlı olarak yüzde 5 ila yüzde 4 arasında ek ödeme alabilecekleri belirlendi.





Yapılan bu düzenlemelerle birlikte emeklilerin toplam gelirleri önemli ölçüde artacak ve ekonomik olarak daha sağlam bir temel üzerinde durabilecekleri düşünülüyor. Bu adımların, emeklilerin geçim koşullarını iyileştirmesi bekleniyor.

Bu güncellemeler, emeklilerin maaşlarının hesaplanmasında köklü bir değişiklik olarak kabul edilirken, yeni düzenlemelerin emekliler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.