SSK, Bağkur, memur emeklisi yeni maaşını böyle öğrenecek! İşte en pratik hesaplama yöntemi

4A, 4B, 4C, SSK ve Bağ-Kur'luları ilgilendiren maaş hesaplama yöntemi açıklandı. Maaş nasıl hesaplanır? Tüm detaylar haberimizde.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ AÇIKLANDI!

Zamların gelmesiyle birlikte vatandaşlar maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı. SGK'nın kurduğu sistemle vatandaş statüstü fark etmeksizin maaşlar öğrenilebilecektir.

2024 senesinin gelmesiyle %42.57'lik zam emeklilerin maaşına etki edecektir. En az emekli maaşına ise %33.34'lük artış yapılacaktır. Emekli olunursa ne kadar maaş alınacağı gibi bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan öğrenilmektedir. Emekli ya da emekli olmak isteyen vatandaşlar için hesaplamalar yapılmaktadır. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/. internet adresinden TC kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi bilgilerinin doldurulmasıyla maaş hesaplama sayfasına aktarılı.

4B maaş statüsünde yer alan kişiler emekli maaş bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler. 4C statüsünde yer alan vatandaşlar da e-Devlet sisteminden gerekli bilgilere erişebilirler.