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SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ile memurun temmuz ayında alacağı maaş artışlarının hızına ilişkin önemli ipuçları ortaya çıktı. Ayrıca refah payı da uygulandığında artışın yüzde 35 ila 40 arasına ulaşması bekleniyor. Temel maaş gündeminde iki farklı senaryo öne sürülüyor. Emeklilere maaş ve maaş ödeneği ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde..

Yayın Tarihi: 09.06.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 10:26
SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu

Milyonlarca emekli, emeklilik ikramiyelerini alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. İlk defa 2018 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce yılda iki kez hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Bu yıl yüzde 50 artışla ikramiye tutarı 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıktı. Ramazan Bayramı öncesinde yapılan ilk ödemenin ardından emeklilerin Kurban Bayramı ödemesini ne zaman alabilecekleri merak ediliyor. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki emeklilerin tatil ikramiyeleri ne zaman hesaplarına yatacak? İşte; Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2024..

SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından emeklilere tatil ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeli haberi verdi. Kurban ikramiyesinin hak sahiplerinin hesaplarına 10-14 Haziran tarihlerinin arasında yatırılacağını duyurdu.

Emekli Maaşı Alanlara 5 Aylık Zam Müjdesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı verilere göre, temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun faydalanacağı zam oranı, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşmeye başlıyor. aylık %3,37, yıllık ise %75,45 oldu. Bu veri emekliler ve memurlar için 5 aydaki enflasyon artış düzeyini belirliyor. 5 aylık enflasyon oranı ise %22,72 olarak hesaplandı.

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