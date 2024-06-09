SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu

Milyonlarca emekli, emeklilik ikramiyelerini alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. İlk defa 2018 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce yılda iki kez hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Bu yıl yüzde 50 artışla ikramiye tutarı 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıktı. Ramazan Bayramı öncesinde yapılan ilk ödemenin ardından emeklilerin Kurban Bayramı ödemesini ne zaman alabilecekleri merak ediliyor. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki emeklilerin tatil ikramiyeleri ne zaman hesaplarına yatacak? İşte; Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2024..





Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından emeklilere tatil ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeli haberi verdi. Kurban ikramiyesinin hak sahiplerinin hesaplarına 10-14 Haziran tarihlerinin arasında yatırılacağını duyurdu.

Emekli Maaşı Alanlara 5 Aylık Zam Müjdesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı verilere göre, temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun faydalanacağı zam oranı, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşmeye başlıyor. aylık %3,37, yıllık ise %75,45 oldu. Bu veri emekliler ve memurlar için 5 aydaki enflasyon artış düzeyini belirliyor. 5 aylık enflasyon oranı ise %22,72 olarak hesaplandı.