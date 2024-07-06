SSK ve Bağkur emeklisine piyango çıktı! Zamdan sonra bir müjde daha

Ülkemizde milyonları aşkın emekli vatandaş emekli aylıklarına zam yapılmasını dört gözle bekliyor. Emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının hesaplara geçeceği tarih netleşti. Detaylar haberimizde…







SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE TEMMUZ ZAMMI SONRASI İLK JEST! ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşı ile ekonomik olarak zorlandıklarını söylüyorlar ve maaşlarına artış bekliyorlar. Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına zam yapılacağı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Ayrıntılar haberimizde….

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARINI ÖĞRENDİ. TEMMUZ ZAMMI SONRASI EMEKLİYE İLK JEST SGK’DAN GELDİ. EMEKLİ ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ AÇIKLANDI.

Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme sürelerine zam yapılacağını duyurdu. Bugün emekli maaşlarındaki artış netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Mutluluğun rolü belirsizliğini koruyor. Ancak emeklilere yönelik altı aylık faiz artışı artık netleşti. Temmuz 2024'teki emekli maaşı artışı ise yüzde 24,73 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları da bu orana göre otomatik olarak artıyor. Şu anda maaşı 10 bin TL olan emekli, zam sonrasında 12 bin 473 TL maaş almaya başlayacak. En son haberler SGK'dan geldi. Temmuz 2024 Emeklilere yönelik maaş artış takvimi açıklandı.

TEMMUZ 2024 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2024'te SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yapılan artış tamamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emekli maaşı artışı yüzde 24,73 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'dan bu yana emeklilere sosyal pay veriyor. En son Ocak ayında yapılan artışta sosyal yardımların payının netleşmesi biraz zaman aldı. Bu yıl bakanlar kurulu dün toplandığı için sürecin 20 Temmuz'a kadar süreceği tahmin ediliyor. Ancak emekliler yüzde 24,73'lük maaş artışından yararlanacak.

REFAH PAYI VERİLİRSE ZAM FARKI ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin refah payına karar verirse, Ocak zam dönemindeki gibi artışta farklılık olacak. Emeklilere artan diferansiyel ödemelerin temmuz sonu veya ağustos başında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

SGK TEMMUZ 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği SGK emekli maaşı ödeme takvimi Temmuz 2024'e uzatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını alacakları tarihler şöyle:

SSK EMEKLİLERİ:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için: 17 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamı 7 olanlar için: 18 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamı 5 olanlar için: 19 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamı 3 olanlar için: 20 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamı 1 olanlar için: 21 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamı 8 olanlar için: 22 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır

Son rakamı 6 olanlar için: 23 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamı 4 olanlar için: 24 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamı 2 olanlar için: 25 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamı 0 olanlar için: 26 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

Tahsis numarasının son rakamları 9, 7 ve 5 olanlar için: 25 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamları 3 ve 1 olanlar için: 26 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamları 8, 6 ve 4 olanlar için: 27 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.

Son rakamları 2 ve 0 olanlar için: 28 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.