Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak: Almanya ve ABD'de fabrika ve ofis birleştirmesi

BERLİN

BERLİN - Alman otomobil parça tedarikçisi Stabilus, yeni bir maliyet düşürme programı kapsamında yaklaşık 450 kişiyi işten çıkarma planını açıkladı.

Açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasının programın hedefleri arasında olduğu belirtildi. Bu çerçevede Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği bildirildi.

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık %6'sına tekabül ediyor. Stabilus'un dünya çapında çalıştırdığı kişi sayısı ise 8 bin olarak kaydedildi.