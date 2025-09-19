Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak: Almanya ve ABD'de fabrika ve ofis birleştirmesi

Stabilus, maliyet düşürme programı kapsamında hiyerarşi azaltımı ve karar süreçlerini hızlandırmak için yaklaşık 450 kişiyi işten çıkaracak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:32
Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak: Almanya ve ABD'de fabrika ve ofis birleştirmesi

Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak: Almanya ve ABD'de fabrika ve ofis birleştirmesi

BERLİN

BERLİN - Alman otomobil parça tedarikçisi Stabilus, yeni bir maliyet düşürme programı kapsamında yaklaşık 450 kişiyi işten çıkarma planını açıkladı.

Açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasının programın hedefleri arasında olduğu belirtildi. Bu çerçevede Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği bildirildi.

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık %6'sına tekabül ediyor. Stabilus'un dünya çapında çalıştırdığı kişi sayısı ise 8 bin olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver İbrahim GHaS 2025'te: Gazze, Helal Anlayışındaki Eksiklikleri Ortaya Koydu
2
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar ve Çapraz Kurlar
3
Milli CoCo: Türkiye'nin İlk 6 Akslı Elektrikli Lokomotifi TÜRASAŞ'tan
4
TEKNOFEST’te Bilim ve Teknoloji Diplomasisi: Dışişleri Bakanlığı Öne Çıktı
5
Yerli Miyoelektrik Robotik El Rehabilitasyonu TEKNOFEST'te — Düşük Maliyetli Tedavi Hedefi
6
Trump'ın Gümrük Vergileri Almanya'nın Dış Ticaret Fazlasını Baskılıyor
7
TEKNOFEST'te Çocuklara İlk Helikopter Deneyimi

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek