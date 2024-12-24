Starbucks Çalışanlarının Grevi 300'den Fazla Şubeyi Etkiliyor

Starbucks Baristaları Grevde!

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın baristaları, geçtiğimiz cuma günü Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde başlattıkları 5 günlük grevi, ülkedeki 300'den fazla mağazaya yayma kararı aldı.

Adil Sözleşme Talebi

Greve katılan baristaları temsil eden Starbucks Workers United sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı. Açıklamada, Starbucks çalışanlarının adil bir sözleşme için iş bıraktıkları ifade edildi. Şirketin CEO'su Brian Niccol'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yönetim kurulu tarafından yatırım yapılırken, baristaların geçinmeye yetecek bir gelir talep etmesi dikkat çekici.

Geçinme Ücreti ve Sosyal Haklar İçin Mücadele

Açıklamada, baristaların adil çalışmaya dair beklentileri ve sosyal hakların erişilebilir olması yönünde talepleri de vurgulandı. Starbucks’ın son teklifinin, işçilere hemen bir ücret artışı sağlamaması nedeniyle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Grev Süresince Müşterilere Çağrı

Starbucks, çalışanlarının yanı sıra müşterilerden de destek bekliyor. Açıklamada, grev süresince Starbucks’tan bir şey satın almama çağrısı yapıldı.

Başlangıçta Seattle, Los Angeles ve Chicago'da başlatılan grev, zamanla New York, Philadelphia, St. Louis, Denver, Columbus ve Pittsburgh gibi diğer büyük şehirlere de yayıldı.