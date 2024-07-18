Su faturanız yüksek geldiyse aman dikkat! Meğer tek sebebi buymuş

İstanbullu vatandaşların uzun zamandır sürekli şikayet ettikleri su faturalarının yüksekliği ile ilgili durumun altından, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin (İGDAŞ) tarafından alınan bir kararın olduğu ortaya çıkarıldı.

İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararın ardından 14 Mayıs'ta su faturalarına tüketime göre zam yaptı. Konutta 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira şeklinde olan mevcut fiyatın yüzde 36 oranı zam ile b,rlikte 32,28 liraya, 2. kademede 30 metreküpe kadar belirlenen 34,14 lira mevcut fiyatın yüzde 44 zam ile birlikte 49,17 liraya, 3. kademede 31 ve üzerindeki metreküp birimine kadar 46,49 lira olarak belirlenen fiyatın da yüzde 53 artış ile birlikte 71,10 lira olması CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti.





Ancak bu artışlara ek olarak temmuz ile haziran faturaları da yüksek çıktı. Tüketim azlığı nedeniyle uzun süredir su faturasını ödemeyenler bile faturalarını ödemek için İSKİ'ye geliyor.

Yüksek faturanın sebebinin sayaç okuma süresinin 40 güne çıkması olduğu ortaya çıktı. 40 gün ve üzeri sayaç okumalarının İSKİ ve İGDAŞ'ın ortak sayaç okuma projesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Aylık 15 metreküp'e kadar kullanılmış olan metreküp fiyatı 1. etap fiyatı olan 32.28 lira ile çarpılırken, kullanılmış suyun miktarı 16 metreküpe çıktığı zaman toplam fatura 2. aşamaya geçiyor. 49,17 lira olan 1. düzey vergi fiyatı üzerinden hesaplanıyor. 15 m³ × 32,28 = 483,75 TL ödeyecek olsanız da geç okumadan dolayı 16 m³ kullandığınızda bu rakam 16 m³ × 49,17 = 786,72 TL'ye çıkacaktır. Bu da bir hanenin aylık 300 liralık ek fatura ödemesi gerektiği anlamına geliyor.