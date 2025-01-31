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Su Verimliliği Seferberliği İki Yaşında: Önemli Gelişmeler ve Projeler

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Su Verimliliği Seferberliği'nin 2. yılına özel açıklamalarda bulundu, projeleri sıraladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:13
Su Verimliliği Seferberliği İki Yaşında: Önemli Gelişmeler ve Projeler

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Su Verimliliği Seferberliği Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, her geçen gün damla damla büyüyen "Su Verimliliği Seferberliği"'nin 2. yaşını doldurduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Verimliliği Seferberliği ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı hesapları etiketlendi.

Seferberlik Kapsamında Gerçekleştirilen Uygulamalar

Açıklamada, seferberlik doğrultusunda hayata geçirilen önemli uygulamalar şu şekilde sıralandı:

  • Ulusal Su Kurulu kuruldu.
  • Su Verimliliği Yönetmeliği hazırlandı.
  • Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlandı.
  • 162 adet Su Verimliliği Rehberi yayımlandı.
  • 62 adet belediye ile Belediye Su Kardeşliği Protokolü imzalandı.
  • Su Verimliliği Alt Kurullarında havza ve il su kurullarında su verimliliği konuları ulusal ve bölgesel ölçekte değerlendirildi.
  • Kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalandı.
  • Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi yayımlandı.
  • Uluslararası organizasyonlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.
  • Akran eğitimleri ile Su Gönüllüsü Gençler seferberliğe katıldı.
  • Su verimliliği eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlendi.

Tüm bu adımlar, Türkiye'nin su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklık ile mücadele konusunda toplumda farkındalık yaratmak amacı taşıyor.

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