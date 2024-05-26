Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik birçok kampanya başlatan Akbank, son dakika açıklamasını yaptı. Akbank, yaptığı açıklamada SMS ile başvuru yapan herkese 19 bin TL ödeneceğini bildirdi. Akbank, bu kapsamda belirli koşulları sağlayan müşterilere 19 bin TL hibe verecek.

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmenin halkın nakit talebini artırması üzerine Akbank dikkat çekici bir son dakika açıklaması yaptı. Banka, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeni bir kampanyanın başlatıldığını bildirdi. Akbank'ın kampanyasına başvuran vatandaşlar detaylara ilgi gösterdi. Akbank'ın açıklamasında kredinin verilebileceği şu durumlar belirtiliyor:

1. Akbank kredisine başvurmak isteyen kişinin TC vatandaşı olması gerekiyor.

2. Başvurmak için belirli gelir kriterlerini karşılamanız gerekir.

3. Temiz bir kredi raporuna sahip olmak önemlidir. Yani daha önce verilen kredilerin ve borçların düzenli olarak ödenmesi gerekiyor.

AKBANK'TAN 19 BİN TL ÖDEME





Yüksek enflasyon insanları giderek daha fazla nakit ihtiyacına sokarken, Akbank'ın kredi olanaklarından faydalanmak isteyenler de daha fazla bilgi edinmeye başladı. Akbank, yaptığı açıklamada, başvuru koşullarını sağlayan vatandaşların kredi imkanından yararlanabileceğini açıkladı.

Başvuru yapmak isteyen birçok kişi 19.000 TL'lik Akbank kredisine nereden başvurabileceğini araştırmaya başladı. Akbank'ın 19.000 TL tutarındaki kredisinden faydalanmak isteyenlere yönelik başvuru detayları şöyle:

“Kredi başvuruları Akbank Mobil'den, İnternet üzerinden, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden ve tüm şubelerimiz üzerinden yapılabilmektedir. 500.000 TL tutarına kadar olan ihtiyaç kredisi başvuruları Akbank'a şubeye gitmeden yapılabilmektedir. internet. 500.000 TL'yi aşan başvurular sadece şubemiz aracılığıyla yapılabilmektedir.