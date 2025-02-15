TACCI ve BCC, Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

TACCI ve BCC, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini geliştirmek için işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:44
TACCI ve BCC, Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

TACCI ve BCC Arasındaki İşbirliği Anlaşması

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ile Brooklyn Ticaret Odası (BCC), Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve iş fırsatlarını değerlendirmek üzere yeni bir işbirliğine gitti.

Etkinlik, New York'taki Türkevi’nde düzenlendi ve katılımcılar arasında ticaret odalarından temsilcilerin yanı sıra ataşeler, bürokratlar ve iş insanları yer aldı. Katılımcılar, iş dünyası ve kamu kurumlarından temsilcilerle bilgi alışverişinde bulunma imkânı buldu.

İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Etkinlikte, TACCI ile BCC arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. TACCI Başkanı Ali Koçak, yaptığı konuşmada, odanın 2002’den bu yana Türkiye'den gelen işletme ve delegelerin ABD'deki iş fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Koçak, “ABD'li işletmelerin Türkiye’de yatırım yapmalarını ve fırsatları keşfetmelerini destekliyoruz. İki ülke arasında iş fırsatlarının daha da büyümesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Geçen yıl ikili ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Koçak, New York, New Jersey, Güney Kore ve Azerbaycan ticaret odalarıyla da küresel çapta ortaklıkları genişletmek üzere işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını hatırlattı.

BCC Başkanı’nın Açıklamaları

BCC Başkanı Randy Peers ise TACCI ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, anlaşmanın iki oda ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

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TACCI ve BCC, Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor
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