Tahvil Faizlerinde Yükseliş Başladı

Tahvil Faizlerinin Yükselmesi

Küresel finans piyasalarında dün görülen güçlü satışlar sonrasında toparlanma eğilimi gözlemlenirken, tahvil faizleri de yükselişe geçti. Devlet garantili yatırımlar arasında yer alan tahvillerdeki faiz artışı, yatırımcılar için önemli bir gelişme oluşturuyor.

Başlıca Ülkelerdeki Tahvil Faizleri

A.B.D, Almanya ve İngiltere gibi birçok ülkede tahvil faizleri hızla artış gösterdi. Özellikle A.B.D'nin 10 yıllık hazine tahvil faizleri, dün 3,66 seviyesine gerilemesinin ardından bugün 20 baz puan artarak 3,86'ya ulaşırken, 2 yıllık tahvil getirisi 3,65'ten 4'e yükseldi.

Benzer şekilde Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri, dün 2,07 seviyesine inmişken, bu sabah 15 baz puan artışla 2,22 seviyesine ulaştı. Ülkenin 2 yıllık tahvil faizi ise 33 baz puan artarak 2,39 seviyesine tırmandı.

İngiltere'de de, 10 yıllık tahvil faizleri 3,74 iken bugün 3,95'e çıkarken, 2 yıllık tahvil faizleri 20 baz puan artışla 3,67 seviyesine ulaştı.

Diğer Ülkelerdeki Durum

Fransa, İspanya, İtalya ve Japonya da dahil olmak üzere birçok ülkede benzer bir faiz artışı gözlemlendi. Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirisi, dünkü 0,75 seviyesinden 0,91'e çıkarken, Çin'de 10 yıllık tahviller de artış gösterdi.

Dün, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırma sürecine girmiş olabileceği beklentileri ile beraber, A.B.D'deki resesyon endişeleri küresel çapta satış baskısına yol açmıştı. Bu bağlamda, A.B.D'nin 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi, %3,68'e gerilemiş ve Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

Küresel tahvil piyasalarında yaşanan bu yükseliş ve dalgalanma, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir dönem olarak öne çıkıyor.