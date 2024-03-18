Tapusunda adı soyadı yazan panikleyecek! Bugünden itibaren tamamen değişti: Artık böyle yapılacak

Tapu sistemlerinde yeni devir başlıyor! Sistem tamamen değişti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAPU DEVİR SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Plan raporlarını paylaştı. Artık ülkede olan alanlar üç boyutlu şekilde paylaşılacak ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne entegre olan Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulması planlanacak. Rapor kapsamında arazilerin bütün boyutlarındaki bilgilerin sisteme aktarılması da planlanıyor. Yani artık tapu işlemlerinde çok boyutlu kadastro sisteminin uygulanması bekleniyor.





Tekrar planlanan boyutlandırmalar sonrasında üç boyutlu bir harita oluşturulması ve işlem sonrasında şehir modellerinin entegrasyonu sağlanması ve altyapıyla deniz kadastrosu için de çok boyutlu kadastro sistemi kullanılması hedefleniyor. Üç boyutlu haritalandırma çalışmalarıyla birlikte Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi de kurulacak. Yayımlanan rapor kapsamında piyasada yaşanan fiyat değişimlerinin takip edilmesi ve fiyat yükselişlerinin engellenmesi planlanıyor. Yeni sistem vatandaşlar tarafından da kolaylıkla kullanılabilecek.