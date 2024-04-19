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Tarım ve Orman Bakanı, çiftçilere 694 milyon lira destek ödemesi yapacak!

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor!

Yayın Tarihi: 19.04.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 21:12
Tarım ve Orman Bakanı, çiftçilere 694 milyon lira destek ödemesi yapacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere toplam 694 milyon 461 bin lira tutarında tarımsal destek ödemesinin yapılacağını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çiftçilerin hesaplarına bu ödemelerin aktarılacağını belirtti ve "Hayırlı ve bereketli olsun." dileğinde bulundu.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre, bu ödemelerin detayları şu şekilde:

- Hububat-baklagil ve dane mısır destekleri için 462 milyon 933 bin 480 lira,

- Hayvan hastalıkları tazminat desteği için 112 milyon 371 bin 560 lira,

- Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği için 31 milyon 718 bin 569 lira,

- Sertifikalı tohum üretim desteği için 26 milyon 458 bin lira,

- Kırsal kalkınma yatırım desteği için 23 milyon 709 bin 934 lira,

- Bombus arısı kullanım desteği için 18 milyon 86 bin 500 lira,

- Büyükbaş damızlık (düve) hayvan alım desteği için 10 milyon 850 bin lira,

- Küçük aile işletmesi desteği için 5 milyon 865 bin 479 lira,

- Sertifikalı fidan kullanım desteği için ise 2 milyon 467 bin 478 lira olarak açıklandı.

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