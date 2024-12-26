DOLAR
35,25 -0,06%
EURO
36,6 -0,65%
ALTIN
2.977,44 -0,5%
BITCOIN
3.365.185,39 3,63%

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 2024-2025 Hedeflerine Dair Açıklamalar

Tarım sayımı 2025'te başlayacak, ilk sonuçlar 2026'da açıklanacak. Bakan Yumaklı, 2025 hedeflerini ve destekleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:54
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 2024-2025 Hedeflerine Dair Açıklamalar

Bakan Yumaklı, 2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı'nda Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, tarım sayımının 1 Temmuz-31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti. Yumaklı, "2026 yılı haziran ayında tarım sayımının ilk sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olacak" dedi.

2024 Yılı Tarımsal Üretim için Milat Olacak

Toplantıda, Türk tarımının geleceği hakkında önemli bilgiler veren Yumaklı, 2024 yılını Türkiye'nin tarımsal üretimi için bir milat olarak değerlendirdi. Üretim planlamasından sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasına kadar birçok alanda yeni düzenlemelerin 2025 yılı itibarıyla sahada görüneceğini belirtti.

2025 yılı için üreticilere verilmesi planlanan doğrudan desteklerin 135 milyar liraya ulaşacağını vurgulayan Yumaklı, kırsal kalkınma yatırımlarının da arttırılacağını kaydetti.

Tarımda Yenilikçi Uygulamalar

Yumaklı, tarım sigortalarının kapsamını genişletmeye ve üretim planlamasında %10-15 arasında prim indirimi yapmaya yönelik yeni adımlar atıldığını paylaştı.

Ayrıca 81 ilin tarımsal yatırım rehberi hazırlanmış olup, ilerleyen günlerde yayınlanması planlanıyor.

Verimlilik İçin Teknolojiler ve Stratejiler

Uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanarak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için ürün deseni tespitinin gerçekleştirileceğini duyuran Yumaklı, gerekli altyapının tamamlandığını ve sistemin 2025 yılında devreye alınacağını açıkladı.

Su ürünlerinde sözleşmeli üretimin güçlendirilmesi ile ilgili hedeflerini paylaşan Yumaklı, ihracatın 1,7 milyar liradan 2 milyar liraya çıkarılacağını ifade etti.

Su Kaynakları Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji

Suyun verimliliği için yerli ve milli yazılım geliştirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, HİDROTÜRK Modeli ile su kaynaklarını yönetmeyi hedefliyor. Ayrıca 2025'e kadar 150 megavatlık enerji yatırımları yapılacak.

Yeşil Vatan Koruma Projesi

Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatanı" koruma çalışmaları kapsamında önümüzdeki yıl dikilecek tohum ve fidan sayısını 500 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

4. Tarım Şurası'nın nisan ayında düzenleneceğini hatırlatan Yumaklı, geleceğin tarım, orman ve su politikalarına yönelik katkılarda bulunacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB PPK: Yurt İçi Taleb Yavaşlıyor, Enflasyon Düşüşünü Destekliyor
2
TCMB'den Kritik PPK Kararı: Borçlanma ve Borç Verme Oranları Belirlendi
3
Vergi Denetleme Kurulu 250 Müfettiş Yardımcısı Alacak
4
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 2024-2025 Hedeflerine Dair Açıklamalar
5
2025'te Enerji Piyasalarında İdari Para Cezaları Artıyor
6
Bunu yapanlara tek maaş ikramiye piyangosu çıktı! SGK'dan düğün bayram ettiren haber
7
Ticaret Bakanlığı Denetimleri Sıklaştırdı: Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Etkili Önlemler

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!