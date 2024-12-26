Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 2024-2025 Hedeflerine Dair Açıklamalar

Bakan Yumaklı, 2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı'nda Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, tarım sayımının 1 Temmuz-31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti. Yumaklı, "2026 yılı haziran ayında tarım sayımının ilk sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olacak" dedi.

2024 Yılı Tarımsal Üretim için Milat Olacak

Toplantıda, Türk tarımının geleceği hakkında önemli bilgiler veren Yumaklı, 2024 yılını Türkiye'nin tarımsal üretimi için bir milat olarak değerlendirdi. Üretim planlamasından sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasına kadar birçok alanda yeni düzenlemelerin 2025 yılı itibarıyla sahada görüneceğini belirtti.

2025 yılı için üreticilere verilmesi planlanan doğrudan desteklerin 135 milyar liraya ulaşacağını vurgulayan Yumaklı, kırsal kalkınma yatırımlarının da arttırılacağını kaydetti.

Tarımda Yenilikçi Uygulamalar

Yumaklı, tarım sigortalarının kapsamını genişletmeye ve üretim planlamasında %10-15 arasında prim indirimi yapmaya yönelik yeni adımlar atıldığını paylaştı.

Ayrıca 81 ilin tarımsal yatırım rehberi hazırlanmış olup, ilerleyen günlerde yayınlanması planlanıyor.

Verimlilik İçin Teknolojiler ve Stratejiler

Uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanarak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için ürün deseni tespitinin gerçekleştirileceğini duyuran Yumaklı, gerekli altyapının tamamlandığını ve sistemin 2025 yılında devreye alınacağını açıkladı.

Su ürünlerinde sözleşmeli üretimin güçlendirilmesi ile ilgili hedeflerini paylaşan Yumaklı, ihracatın 1,7 milyar liradan 2 milyar liraya çıkarılacağını ifade etti.

Su Kaynakları Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji

Suyun verimliliği için yerli ve milli yazılım geliştirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, HİDROTÜRK Modeli ile su kaynaklarını yönetmeyi hedefliyor. Ayrıca 2025'e kadar 150 megavatlık enerji yatırımları yapılacak.

Yeşil Vatan Koruma Projesi

Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatanı" koruma çalışmaları kapsamında önümüzdeki yıl dikilecek tohum ve fidan sayısını 500 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

4. Tarım Şurası'nın nisan ayında düzenleneceğini hatırlatan Yumaklı, geleceğin tarım, orman ve su politikalarına yönelik katkılarda bulunacağını belirtti.