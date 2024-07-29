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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Ayaş Ziyareti ve Yeni Destek Programları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ayaş'ta hayvancılık işletmesini ziyaret ederek yeni hayvancılık desteklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:12
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Ayaş Ziyareti ve Yeni Destek Programları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Ayaş Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'taki bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek yeni hayvancılık destekleri hakkında bilgi verdi. Yumaklı, "Verimli üretim yapan gençlerin ve kadınların üç yıl boyunca hangi destekleri alacaklarına dair tereddüt yaşamayacakları bir sistem kuruyoruz," ifadelerini kullandı.

Yeni Destek Programı Açıklandı

Yumaklı, daha önce açıkladığı hayvancılık yol haritasının son aşaması olan yeni destekleme programını duyurarak, desteklerin büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böcekçiliği alanlarında verileceğini belirtti. .

Verimlilik Odaklı Destekler

Yeni dönemde verimlilik kriterleri uygulanarak üreticilerin daha fazla destek alması hedefleniyor. Yumaklı, destekleme paketinde hastalıklarla mücadele ve verimli üretim konularının da yer aldığını vurguladı. Özellikle yerli sperm kullanımı ve soyluluk kaydı gibi şartlarla artırılan desteklerin, gençler ve kadınlar için neredeyse dört katına kadar çıkabileceğini duyurdu.

Güçlü Tarımsal Üretim Hedefi

Yumaklı, tarımsal üretimde güçlü bir ülke olmayı istediklerini belirterek, "Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayalım, hem de çevre ülkelerle ihracat yapacak kapasiteye ulaşalım," şeklinde konuştu. Ayrıca, yeni doğan bir buzağının küpeleme işlemini de gerçekleştiren Yumaklı, bu süreçlerin önemini bir kez daha vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

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